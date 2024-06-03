Не самые аварийные, но... Сколько на самом деле стоит обслуживание китайских машин

Автоэксперт Рязанов рассказал, во сколько обходится ремонт китайских автомобилей

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Популярность китайских автомобилей среди российских владельцев обусловлена их низкими затратами на обслуживание, как сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

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Однако он отметил, что есть исключения, и некоторые модели китайских автомобилей обходятся владельцам дорого в плане ремонта.

"Например, обслуживание моделей FAW является самым дорогим — средний чек на ремонт составляет около 200 тысяч рублей. Максимальная сумма ремонта в 2024 году превысила 530 тысяч рублей", — уточнил эксперт.

Другие модели, требующие значительных затрат на ремонт, включают автомобили китайского бренда JAC — вложения составляют более 400 тысяч рублей. На ремонт автомобилей Tank потребуется чуть меньше — более 230 тысяч рублей. Но есть и положительная новость: по статистике, автомобили этих брендов не входят в список самых аварийных машин из Китая, подытожил Рязанов.

Согласно данным сервиса "СберАвто", за первые три месяца 2024 года, с января по март, наибольшим спросом у россиян пользовались кроссоверы китайского бренда Geely, на долю которых пришлось 28% всех покупок в классе SUV.

Следом в рейтинге идут кроссоверы Chery с долей рынка в 18%. Также в топ-5 вошли Changan, Haval и Lifan, занявшие 13%, 12% и 6% рынка соответственно.