Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ухаживать за малиной летом?
Прохор Шаляпин рассказал о спонсорах своего отдыха на яхте
Треснуло лобовое стекло: что автомобилист должен сделать в первую очередь
Средняя сумма пассивного дохода россиян — 20 тысяч рублей
В Microsoft утверждают, что Россия стремится сорвать Олимпиаду-2024 в Париже
Ледник Судного дня в Антарктиде тает быстрее, чем предполагалось учеными
Врач Тяжельников: в жару не рекомендуется пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку
Эвелине Блёданс нравится выходить замуж
Финомбудсмен предложила убрать разницу в "износе" при ремонте и выплате по ОСАГО
Не самые аварийные, но... Сколько на самом деле стоит обслуживание китайских машин

Автоэксперт Рязанов рассказал, во сколько обходится ремонт китайских автомобилей

1:36
Авто

Популярность китайских автомобилей среди российских владельцев обусловлена их низкими затратами на обслуживание, как сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Автоэксперт Рязанов рассказал, во сколько обходится ремонт китайских автомобилей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако он отметил, что есть исключения, и некоторые модели китайских автомобилей обходятся владельцам дорого в плане ремонта.

"Например, обслуживание моделей FAW является самым дорогим — средний чек на ремонт составляет около 200 тысяч рублей. Максимальная сумма ремонта в 2024 году превысила 530 тысяч рублей", — уточнил эксперт.

Другие модели, требующие значительных затрат на ремонт, включают автомобили китайского бренда JAC — вложения составляют более 400 тысяч рублей. На ремонт автомобилей Tank потребуется чуть меньше — более 230 тысяч рублей. Но есть и положительная новость: по статистике, автомобили этих брендов не входят в список самых аварийных машин из Китая, подытожил Рязанов.

Согласно данным сервиса "СберАвто", за первые три месяца 2024 года, с января по март, наибольшим спросом у россиян пользовались кроссоверы китайского бренда Geely, на долю которых пришлось 28% всех покупок в классе SUV.

Следом в рейтинге идут кроссоверы Chery с долей рынка в 18%. Также в топ-5 вошли Changan, Haval и Lifan, занявшие 13%, 12% и 6% рынка соответственно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Борная кислота простимулирует образование ягод клубники
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
США не смогли привести к власти в Мексике своего ставленника Любовь Степушова Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
Средняя сумма пассивного дохода россиян — 20 тысяч рублей
В Microsoft утверждают, что Россия стремится сорвать Олимпиаду-2024 в Париже
Ледник Судного дня в Антарктиде тает быстрее, чем предполагалось учеными
Врач Тяжельников: в жару не рекомендуется пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку
Эвелине Блёданс нравится выходить замуж
Финомбудсмен предложила убрать разницу в "износе" при ремонте и выплате по ОСАГО
Смузи с зелёным чаем матча: природный антибиотик
Стюардессы рассказали, как они мстят пассажирам
Раскрыто, как отмыть желтизну на белых вещах дома
Канадские ветеринары рассказали, как определить состояние кошки по ее мимике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников