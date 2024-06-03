Не самые аварийные, но... Сколько на самом деле стоит обслуживание китайских машин

Популярность китайских автомобилей среди российских владельцев обусловлена их низкими затратами на обслуживание, как сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
Однако он отметил, что есть исключения, и некоторые модели китайских автомобилей обходятся владельцам дорого в плане ремонта.
"Например, обслуживание моделей FAW является самым дорогим — средний чек на ремонт составляет около 200 тысяч рублей. Максимальная сумма ремонта в 2024 году превысила 530 тысяч рублей", — уточнил эксперт.
Другие модели, требующие значительных затрат на ремонт, включают автомобили китайского бренда JAC — вложения составляют более 400 тысяч рублей. На ремонт автомобилей Tank потребуется чуть меньше — более 230 тысяч рублей. Но есть и положительная новость: по статистике, автомобили этих брендов не входят в список самых аварийных машин из Китая, подытожил Рязанов.
Согласно данным сервиса "СберАвто", за первые три месяца 2024 года, с января по март, наибольшим спросом у россиян пользовались кроссоверы китайского бренда Geely, на долю которых пришлось 28% всех покупок в классе SUV.
Следом в рейтинге идут кроссоверы Chery с долей рынка в 18%. Также в топ-5 вошли Changan, Haval и Lifan, занявшие 13%, 12% и 6% рынка соответственно.
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