Ночная езда в страхе: почему автомобиль сзади постоянно мигает фарами

Ночью позади идущий автомобиль постоянно мигает фарами: что это значит

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В темное время суток водителю необходимо быть предельно внимательным и осторожным, так как в таких условиях вероятность аварии значительно повышается.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Многие автомобилисты в это время внимательно следят за другими участниками дорожного движения.

Часто у водителя возникает ощущение, что фары автомобиля позади него постоянно мигают.

Это может привести к мысли, что другой водитель либо просит уступить дорогу, либо пытается подать какой-то другой сигнал.

В таких ситуациях водитель может начать нервничать и даже паниковать, поскольку не всегда ясно, что именно от него требуется.

Однако важно успокоиться и осознать: возможно, водитель автомобиля сзади вовсе не пытается сигнализировать фарами.

Что на самом деле происходит

"Мигание" фар ночью может быть обычной оптической иллюзией. Это явление часто встречается, когда дорожное покрытие неровное.

Не исключено, что автомобиль подскакивает из-за ям на дороге. Отсюда и создается впечатление, что фары постоянно мигают.