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Не хотите дорогостоящего ремонта: узнайте, как летняя жара влияет на ваш двигатель

Автоэксперт рассказал, как обезопасить свою машину в жару

1:27
Авто

Автоэксперт Аркадий Григорьев, занимающий руководящую должность в ГК "БорисХоф” рассказал, как сильная жара может повлиять на автомобиль летом. Он подчеркнул, что в это время года двигатель подвергается повышенным нагрузкам из-за активного стиля вождения и неблагоприятных погодных условий.

Автоэксперт рассказал, как обезопасить свою машину в жару
Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

В первую очередь, необходимо своевременно проходить техническое обслуживание (ТО). В противном случае моторное масло может утратить свои свойства из-за постоянного перегрева и накопления пыли и грязи, что может привести к необходимости ремонта двигателя.

Грязь, забивающая радиаторы, может ухудшить работу системы охлаждения. Перегрев двигателя может вызвать деформацию головок блока цилиндров и повредить цилиндры и поршни. Использование некачественного антифриза или несвоевременное его добавление может привести к коррозии в системе охлаждения, что засоряет радиатор, теплопроводы и теплообменники.

Григорьев порекомендовал использовать только оригинальные моторные масла и заправляться на проверенных автозаправочных станциях качественным топливом. В противном случае возможны серьезные поломки двигателя, ремонт которых будет очень дорогостоящим.

В жаркое время особенно важно регулярно проходить ТО и использовать только качественные расходные материалы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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