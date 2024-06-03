Не хотите дорогостоящего ремонта: узнайте, как летняя жара влияет на ваш двигатель

Автоэксперт рассказал, как обезопасить свою машину в жару

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Автоэксперт Аркадий Григорьев, занимающий руководящую должность в ГК "БорисХоф” рассказал, как сильная жара может повлиять на автомобиль летом. Он подчеркнул, что в это время года двигатель подвергается повышенным нагрузкам из-за активного стиля вождения и неблагоприятных погодных условий.

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В первую очередь, необходимо своевременно проходить техническое обслуживание (ТО). В противном случае моторное масло может утратить свои свойства из-за постоянного перегрева и накопления пыли и грязи, что может привести к необходимости ремонта двигателя.

Грязь, забивающая радиаторы, может ухудшить работу системы охлаждения. Перегрев двигателя может вызвать деформацию головок блока цилиндров и повредить цилиндры и поршни. Использование некачественного антифриза или несвоевременное его добавление может привести к коррозии в системе охлаждения, что засоряет радиатор, теплопроводы и теплообменники.

Григорьев порекомендовал использовать только оригинальные моторные масла и заправляться на проверенных автозаправочных станциях качественным топливом. В противном случае возможны серьезные поломки двигателя, ремонт которых будет очень дорогостоящим.

В жаркое время особенно важно регулярно проходить ТО и использовать только качественные расходные материалы.