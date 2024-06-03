Снижение цен на электромобили в мае: узнайте, почему

В мае несколько автопроизводителей объявили о снижении цен на свои модели, особенно электромобили.
По данным агентства "Автостат", стоимость кроссовера Geely Monjaro уменьшилась на 250-400 тысяч рублей, электрический кроссовер Skywell ET5 подешевел на 100 тысяч рублей, а отечественный кроссовер Evolute i-JET стал дешевле на 500 тысяч рублей. Также снизились цены на седан Venucia D60 Plus и электрокроссовер Voyah Free.
По данным aif.ru, Эксперт Петр Щербаченко связывает это с конкуренцией на рынке и увеличением объемов складов, а также с изменением стратегии ценообразования компаний и локализацией производства, например, завода Evolute в Липецкой области.
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