Ваш автомобиль скрывает секреты: удивительные функции, о которых вы не подозревали

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Скрытые функции современных автомобилей: что вы могли не знать

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Авто

Современные автомобили оснащены множеством функций, о которых водители часто не знают из-за непрочтения технического руководства. Представитель дилерского центра рассказал порталу naavtotrasse. ru о таких скрытых функциях.

Скрытые функции современных автомобилей: что вы могли не знать
Фото: freepik.com by artursafronovvvv is licensed under public domain

Например, индикатор в виде снежинки на приборной панели указывает на понижение температуры и возможность образования наледи. Задние двери большинства машин имеют скрытые механизмы блокировки для безопасности детей.

При поломке автоматической трансмиссии помогает сервисная кнопка Shift Lock, находящаяся под кожухом трансмиссии. Датчик усталости водителя предупреждает о необходимости отдыха, а стрелка на приборной панели подсказывает, с какой стороны находится лючок бензобака.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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