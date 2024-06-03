Ваш автомобиль скрывает секреты: удивительные функции, о которых вы не подозревали

Скрытые функции современных автомобилей: что вы могли не знать

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Современные автомобили оснащены множеством функций, о которых водители часто не знают из-за непрочтения технического руководства. Представитель дилерского центра рассказал порталу naavtotrasse. ru о таких скрытых функциях.

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Например, индикатор в виде снежинки на приборной панели указывает на понижение температуры и возможность образования наледи. Задние двери большинства машин имеют скрытые механизмы блокировки для безопасности детей.

При поломке автоматической трансмиссии помогает сервисная кнопка Shift Lock, находящаяся под кожухом трансмиссии. Датчик усталости водителя предупреждает о необходимости отдыха, а стрелка на приборной панели подсказывает, с какой стороны находится лючок бензобака.