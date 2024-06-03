Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, зачем вам нужна навозная грядка
Брать в долг у банка или не брать?
5 роскошных колец из знаменитых фильмов и сериалов
"Разрешение" применять Patriot для поражения самолётов ВКС РФ — трёп
Особенности, которые нужно знать при посадке разных сортов перца
Госдума разрешила заёмщикам самостоятельно продавать имущество в залоге
Банк России внесёт изменения в типовой договор пенсионного страхования
Учёные ответили, умеют ли собаки считать
Баклажаны с пармезаном, моцареллой и томатами: праздничная закуска
Срочный отзыв Tesla! 125 тысяч автомобилей под угрозой из-за неисправных ремней безопасности

Tesla отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за проблем с системой безопасности

0:52
Авто

Компания Tesla отзывает 125 227 автомобилей из-за сбоев в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, что нарушает Федеральный стандарт безопасности транспортных средств США.

Tesla отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за проблем с системой безопасности
Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Под отзыв попали модели: Model S (2012-2024), Model X (2015-2024), Model 3 (2017-2023) и Model Y (2020-2023). Проблема заключается в некорректной работе индикатора и звукового сигнала, что может не предупреждать водителей о непристегнутом ремне безопасности.

Кампания отзыва была объявлена после пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), сообщает РИА Новости.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
На Харьковское направление переброшено элитное подразделение "Птицы Мадяра" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Последние материалы
Tesla отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за проблем с системой безопасности
Особенности, которые нужно знать при посадке разных сортов перца
Госдума разрешила заёмщикам самостоятельно продавать имущество в залоге
Банк России внесёт изменения в типовой договор пенсионного страхования
Учёные ответили, умеют ли собаки считать
Баклажаны с пармезаном, моцареллой и томатами: праздничная закуска
Киркоров показал архивные кадры семьи в день рождения отца
Все о сохранении здоровой кожи: пилинги, скрабы и средства для эксфолиации
Десять лет назад погиб актёр Алексей Осипов, причина до сих пор неизвестна
На Харьковское направление переброшено элитное подразделение "Птицы Мадяра"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников