Срочный отзыв Tesla! 125 тысяч автомобилей под угрозой из-за неисправных ремней безопасности

Tesla отзывает более 125 тысяч автомобилей из-за проблем с системой безопасности

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Tesla отзывает 125 227 автомобилей из-за сбоев в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, что нарушает Федеральный стандарт безопасности транспортных средств США.

Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Под отзыв попали модели: Model S (2012-2024), Model X (2015-2024), Model 3 (2017-2023) и Model Y (2020-2023). Проблема заключается в некорректной работе индикатора и звукового сигнала, что может не предупреждать водителей о непристегнутом ремне безопасности.

Кампания отзыва была объявлена после пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), сообщает РИА Новости.