Срочный отзыв Tesla! 125 тысяч автомобилей под угрозой из-за неисправных ремней безопасности

Компания Tesla отзывает 125 227 автомобилей из-за сбоев в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, что нарушает Федеральный стандарт безопасности транспортных средств США.
Под отзыв попали модели: Model S (2012-2024), Model X (2015-2024), Model 3 (2017-2023) и Model Y (2020-2023). Проблема заключается в некорректной работе индикатора и звукового сигнала, что может не предупреждать водителей о непристегнутом ремне безопасности.
Кампания отзыва была объявлена после пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), сообщает РИА Новости.
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