LADA Vesta продается с заблокированным рулем во время движения?

В социальной сети появилось сообщение о блокировке руля на LADA Vesta во время вождения.
Портал "Лада.Онлайн" исследовал эту ситуацию и выяснил, что ни один владелец "Весты" не сталкивался с подобной проблемой, и автор сообщения не смог предоставить доказательства. Официальный центр LADA в Санкт-Петербурге и источники, близкие к заводу, подтвердили отсутствие подобных дефектов.
Сообщение о повсеместных жалобах оказалось фейком. Если бы такой дефект был зафиксирован хотя бы раз, вся партия автомобилей была бы проверена и поставлена на блокировку.
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