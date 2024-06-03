Dacia Sandero разгромила конкурентов: какой автомобиль стал бестселлером в Европе

Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе в апреле 2024 года

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Хетчбэк Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам апреля 2024 года, с 25,8 тысячами проданных единиц, что на 38% больше по сравнению с апрелем 2023 года.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

На втором месте находится Volkswagen Golf с 22 тысячами проданных автомобилей (+67%), а на третьем месте — Renault Clio с 19,7 тысячами единиц (+25%).

Следом за ними идут Volkswagen T-Roc с 19,4 тысячами продаж (+16%) и Peugeot 208 с 17,7 тысячами проданных автомобилей (+18%). Эти данные были предоставлены агентством "Автостат" со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.