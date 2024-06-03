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Смертельная опасность на дорогах: сбитое животное — ущерб государству и огромные штрафы для водителей

Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом

0:48
Авто

Сбитое на дороге дикое животное расценивается как ущерб государству, за который водитель может получить значительный штраф, сообщил автоюрист Лев Воропаев РИА Новости.

Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Размер штрафа зависит от вида животного и условий ДТП, варьируясь от 100 до 180 тысяч рублей. Если погибшее животное занесено в Красную книгу, штраф увеличивается в 5-7 раз.

По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году наезды на животных вошли в список аварий с наибольшей тяжестью последствий, с ростом смертности на 13,6%. В 734 авариях с участием животных погибло 92 человека.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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