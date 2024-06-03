Смертельная опасность на дорогах: сбитое животное — ущерб государству и огромные штрафы для водителей

Сбитое на дороге дикое животное расценивается как ущерб государству, за который водитель может получить значительный штраф, сообщил автоюрист Лев Воропаев РИА Новости.
Размер штрафа зависит от вида животного и условий ДТП, варьируясь от 100 до 180 тысяч рублей. Если погибшее животное занесено в Красную книгу, штраф увеличивается в 5-7 раз.
По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году наезды на животных вошли в список аварий с наибольшей тяжестью последствий, с ростом смертности на 13,6%. В 734 авариях с участием животных погибло 92 человека.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.