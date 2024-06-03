Смертельная опасность на дорогах: сбитое животное — ущерб государству и огромные штрафы для водителей

Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом

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Сбитое на дороге дикое животное расценивается как ущерб государству, за который водитель может получить значительный штраф, сообщил автоюрист Лев Воропаев РИА Новости.

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Размер штрафа зависит от вида животного и условий ДТП, варьируясь от 100 до 180 тысяч рублей. Если погибшее животное занесено в Красную книгу, штраф увеличивается в 5-7 раз.

По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году наезды на животных вошли в список аварий с наибольшей тяжестью последствий, с ростом смертности на 13,6%. В 734 авариях с участием животных погибло 92 человека.