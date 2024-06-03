Аптечка в машине больше не нужна: вот почему

С 1 сентября этого года автомобильные аптечки и огнетушители больше не обязательны в транспортных средствах.
Юрист автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько рассказал Autonews. ru, что Минздрав России обновил список предметов, которые должны быть в аптечках, но их отсутствие больше не считается неисправностью. Ранее аптечки и огнетушители были обязательны, и их отсутствие могло привести к штрафам.
Однако теперь инспекторы Госавтоинспекции не проверяют наличие этих предметов и штрафов за их отсутствие не выписывают. Покупать или обновлять аптечку после 1 сентября не обязательно.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.