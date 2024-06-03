Аптечка в машине больше не нужна: вот почему

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Аптечка в автомобиле: обязательна ли и грозят ли штрафы за ее отсутствие?

0:43
Авто

С 1 сентября этого года автомобильные аптечки и огнетушители больше не обязательны в транспортных средствах.

Аптечка в автомобиле: обязательна ли и грозят ли штрафы за ее отсутствие?
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Юрист автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько рассказал Autonews. ru, что Минздрав России обновил список предметов, которые должны быть в аптечках, но их отсутствие больше не считается неисправностью. Ранее аптечки и огнетушители были обязательны, и их отсутствие могло привести к штрафам.

Однако теперь инспекторы Госавтоинспекции не проверяют наличие этих предметов и штрафов за их отсутствие не выписывают. Покупать или обновлять аптечку после 1 сентября не обязательно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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