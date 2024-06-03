Жара может вызвать отказ тормозов в автомобиле — что делать?

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Как защитить тормоза и аккумулятор автомобиля в жару: советы эксперта

Авто

Сильная жара может привести к отказу тормозов и повреждению электропроводки автомобилей, предупреждает эксперт Максим Соколов.

Как защитить тормоза и аккумулятор автомобиля в жару: советы эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Некачественная тормозная жидкость плохо переносит высокие температуры, что может вызвать снижение тормозных свойств и "провалы" педали. Автомобили без системы ABS подвержены перегреву поршней суппортов и цилиндров, что приводит к снижению эффективности торможения и перекосу колодок.

Жара также негативно влияет на аккумуляторы: повышенные температуры ускоряют электрохимические реакции и снижают уровень электролита, что сокращает емкость и ускоряет разрядку аккумулятора. Важно следить за состоянием тормозной жидкости и уровнями электролита в жаркую погоду.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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