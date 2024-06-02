Ваша подвеска в опасности: как избежать поломок на разбитых дорогах

Ремонт дорожной инфраструктуры в России продолжает оставаться актуальной темой, так как состояние дорог далеко от идеального.
Поврежденное покрытие может привести к поломкам автомобилей, таким как повреждение шин, дисков и подвески. Эксперты SPEEDME. RU предлагают несколько правил для минимизации рисков. Во-первых, при проезде через ямы необходимо снижать скорость.
Если столкновение с ямой неизбежно, следует резко тормозить до неё и отпускать тормоз перед самой неровностью, чтобы подвеска могла амортизировать удар. Также рекомендуется наезжать на ямы центральной частью колеса, чтобы распределить силу удара и уменьшить риск повреждения шины и диска.
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