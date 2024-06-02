Ваш аккумулятор может выйти из строя этим летом: как избежать проблем

Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Летом основной проблемой аккумуляторов (АКБ) является падение емкости, вызванное испарением воды из электролита под воздействием высоких температур. Это приводит к снижению пускового тока и проводимости электротока.

Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

Защитить АКБ можно, оставляя автомобиль в тени и используя термочехлы для поддержания оптимальной температуры аккумулятора в пределах 20-25 градусов. Важно регулярно очищать корпус батареи и зачищать окислившиеся клеммы, покрывая их графитовой смазкой.

Проверка уровня зарядки АКБ также необходима: нормальное напряжение составляет 12,7 В, а минимальное — 12,5 В. При падении заряда АКБ необходимо зарядить, чтобы избежать проблем с запуском автомобиля.