Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёная гречка укрепляет сосуды и сердце
Эксперты рассказали, как страхование минимизирует убытки при ЧС
Главное, не навредить во время полива
Потап опроверг фейковый пост о Заворотнюк и уехал в Колумбию
NEJM: регулярное потребление арахиса может снизить риск аллергии на него на 81%
Эвелина Блёданс заплакала, когда рассказывала об Анастасии Заворотнюк
Куркума, авокадо, кофе: натуральные рецепты для ухода за кожей вокруг глаз
Что делать, чтобы пирог стал более пышным?
Тренер назвал эффективные упражнения с гирей, которые можно делать дома
Ваш аккумулятор может выйти из строя этим летом: как избежать проблем

Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов

0:52
Авто

Летом основной проблемой аккумуляторов (АКБ) является падение емкости, вызванное испарением воды из электролита под воздействием высоких температур. Это приводит к снижению пускового тока и проводимости электротока.

Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов
Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

Защитить АКБ можно, оставляя автомобиль в тени и используя термочехлы для поддержания оптимальной температуры аккумулятора в пределах 20-25 градусов. Важно регулярно очищать корпус батареи и зачищать окислившиеся клеммы, покрывая их графитовой смазкой.

Проверка уровня зарядки АКБ также необходима: нормальное напряжение составляет 12,7 В, а минимальное — 12,5 В. При падении заряда АКБ необходимо зарядить, чтобы избежать проблем с запуском автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Последние материалы
Начало диабета можно выявить по силе рукопожатия
Ученые ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина
Американец удивился богатству россиян после разговора с Мариной Ершовой
Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов
В Твери на 39% сократилось количество жалоб на банки и страховые компании
Соцсети негативно влияют на психическое здоровье и ухудшают сон
Эта пряность улучшит состояние растений
Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались: новый роман
Тренер Ходырев рассказал, как правильно качать пресс на скамье
Тёртый пирог с клубникой: рассыпчатое тесто и ароматные ягоды в начинке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников