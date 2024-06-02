Ваш автомобиль может взорваться: как избежать перегрева охлаждающей жидкости

Как предотвратить перегрев двигателя: советы экспертов

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Перегрев охлаждающей жидкости представляет серьезную опасность для двигателя автомобиля и может застать любого водителя врасплох. Эксперты SPEEDME. RU объясняют, как распознать признаки перегрева и что делать в такой ситуации.

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Индикатор температуры, приближающийся к красной зоне, сигнализирует о необходимости немедленной остановки в безопасном месте. Не выключайте двигатель сразу, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут и включите печку на максимум для отвода тепла.

После снижения температуры проверьте уровень охлаждающей жидкости, аккуратно откручивая крышку из-за возможного давления. При повторном перегреве обратитесь к механику, так как это может свидетельствовать о серьезных неисправностях.