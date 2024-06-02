Не рискуйте жизнью: что вам нужно знать о перегреве тормозных дисков

Владелец автосервиса раскрыл, чем опасен перегрев тормозных дисков

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Большинство опытных водителей считают, что горячие тормозные диски после длительной поездки — это нормально. Высокие температуры действительно неизбежны из-за трения при торможении. Однако критический перегрев тормозной системы уже представляет проблему.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

В интервью порталу njcar.ru владелец сетевого автосервиса объяснил, чем опасен перегрев тормозных дисков.

Тормозные диски современных автомобилей обычно изготавливаются из высокопрочных сплавов, таких как легированная сталь или чугун, которые способны работать при температуре до 300 градусов Цельсия.

Керамические диски, используемые в спортивных автомобилях, выдерживают до 1000 градусов, но их массовое применение ограничено из-за высокой стоимости. Поэтому большинству автомобилистов приходится довольствоваться стандартными тормозами, которые могут перегреваться в определенных условиях.

При некоторых неисправностях тормозной системы диски обычного автомобиля могут нагреваться до 500 градусов, даже если водитель не считает себя гонщиком. Это приводит к значительному снижению эффективности торможения.

Опытные мастера сразу распознают признаки перегрева по характерным полосам синеватого оттенка на тормозных дисках. Такой "синий металл" вызывает значительное снижение трения, что может привести к серьезным авариям.

Кроме того, если автомобиль с раскаленными тормозными дисками проедет по неглубокой луже, холодная вода может деформировать диски. Это часто приводит к биению руля при торможении.