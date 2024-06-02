5 скрытых функций вашего автомобиля, о которых вы не догадывались

Дилер перечислил скрытые функции в автомобиле, о которых может не знают владельцы

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Современные автомобили представляют собой сложные технические устройства, оснащенные множеством функций для повышения комфорта и безопасности при поездке. Однако, далеко не все владельцы полностью осведомлены обо всех возможностях своих транспортных средств.

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Индикатор снежинки: предупреждение о скользкой дороге

На приборной панели автомобиля часто можно увидеть индикатор в форме снежинки. Этот индикатор сигнализирует о понижении температуры воздуха и возможном образовании наледи на дороге. Желтый цвет указывает на то, что температура воздуха приближается к нулю, что может привести к гололеду. Красный цвет означает еще более низкую температуру и повышенную вероятность образования наледи. Если индикатор отсутствует, это означает, что температура воздуха выше нуля и опасности гололеда нет.

Блокировка задних дверей: защита от детей

Многие современные автомобили оборудованы функцией блокировки задних дверей изнутри для обеспечения безопасности детей. Это позволяет родителям быть уверенными, что ребенок не сможет открыть дверь во время движения или остановки автомобиля. Обычно блокировка осуществляется с помощью заводского ключа, который нужно повернуть в соответствующем механизме задней двери.

Сервисная кнопка Shift Lock: переключение передач при поломке АКП

Автоматическая коробка передач (АКП) — это сложный механизм, который может выйти из строя. В случае неисправности АКП может понадобиться переключить селектор передач при заглушенном двигателе, что без дополнительных манипуляций оказывается невозможным. В большинстве современных автомобилей под декоративным кожухом трансмиссии находится сервисная кнопка Shift Lock. Нажав на неё, можно переключить селектор передач в нужное положение.

Датчик усталости водителя: приоритет безопасности

Многие современные автомобили оснащены датчиками усталости водителя, способными определить признаки усталости, такие как съезд автомобиля с полосы движения, резкое изменение скорости или неравномерное движение. При обнаружении этих признаков датчик выдает предупреждение в виде звукового сигнала или визуального сообщения на приборной панели.

Дополнительные функции: изучение инструкции

Кроме перечисленных функций, современные автомобили могут иметь множество других скрытых возможностей. Для того чтобы узнать обо всех функциях вашего автомобиля, внимательно изучите руководство пользователя. В нем содержится подробная информация о функциях, оснащении и уходе за автомобилем.