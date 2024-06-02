Названы неочевидные вещи, которые стоит возить с собой в машине

Эксперт Бисембин назвал неочевидные вещи, которые стоит возить с собой в машине

Опытный водитель обычно возит с собой не только стандартные аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и инструменты, но и другие вещи, которые могут быть полезны в чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал эксперт Motor. ru Асатур Бисембин.

Фото: Wikipedia by Magnus Bäck is licensed under public domain

По мнению Бисембина, первый неочевидный предмет, который обязательно стоит иметь в машине — это стеклобой с интегрированным стропорезом. При нажатии кнопки устройство выбрасывает сердечник и разбивает окно.

Также эксперт рекомендует водителям иметь в автомобиле противопожарное полотно с температурным пределом 600 градусов, складную пилу, огнеупорные перчатки и изотермические одеяла на случай чрезвычайной ситуации.

Кроме того, специалист возит с собой два четырехкилограммовых огнетушителя, три знака аварийной остановки, кровоостанавливающие жгуты, включая турникет с воротковым механизмом, несколько бутылок с чистой питьевой водой, несколько фонариков, мультитул, пауэрбанк, туристический свисток (на случай, если потеряется в лесу) и автомобильную аптечку.

Согласно приказу Минздрава РФ № 1080н, в автомобильной аптечке должны быть медицинские маски, перчатки, бинты, лейкопластырь, марлевые салфетки и устройство для проведения искусственного дыхания.