Ночные вспышки на дорогах: что скрывают камеры фиксации нарушений

В ГИБДД объяснили, почему дорожные камеры в темноте светятся красным и белым светом

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Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД уже давно стали неотъемлемой частью дорожного движения. Однако водители иногда замечают новые виды этих технологических устройств.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

В интервью порталу njcar.ru представитель ГИБДД объяснил, почему некоторые дорожные камеры светятся красным и белым светом в темное время суток.

Когда автомобиль приближается к камере, водитель может увидеть красную или белую вспышку от одного из устройств комплекса. Эти световые эффекты не ослепляют, но привлекают внимание.

Красная вспышка используется в камерах для автоматической фиксации таких нарушений, как непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона за рулем.

Чтобы камера могла захватить все детали в темной машине, необходима дополнительная подсветка. Для этого используется импульсный ИК-прожектор, который светит в темноте, но не виден днем.

Иногда водители видят белый свет от камер. Однако подсветка белым светом для фиксации нарушений не предусмотрена.

Просто иногда на объектив камеры попадает свет от фар автомобилей, который отражается, и это воспринимается водителями как короткая вспышка из-за высокой скорости движения.