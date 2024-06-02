Ночные вспышки на дорогах: что скрывают камеры фиксации нарушений

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД уже давно стали неотъемлемой частью дорожного движения. Однако водители иногда замечают новые виды этих технологических устройств.
В интервью порталу njcar.ru представитель ГИБДД объяснил, почему некоторые дорожные камеры светятся красным и белым светом в темное время суток.
Когда автомобиль приближается к камере, водитель может увидеть красную или белую вспышку от одного из устройств комплекса. Эти световые эффекты не ослепляют, но привлекают внимание.
Красная вспышка используется в камерах для автоматической фиксации таких нарушений, как непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона за рулем.
Чтобы камера могла захватить все детали в темной машине, необходима дополнительная подсветка. Для этого используется импульсный ИК-прожектор, который светит в темноте, но не виден днем.
Иногда водители видят белый свет от камер. Однако подсветка белым светом для фиксации нарушений не предусмотрена.
Просто иногда на объектив камеры попадает свет от фар автомобилей, который отражается, и это воспринимается водителями как короткая вспышка из-за высокой скорости движения.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.