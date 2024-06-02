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Тайны заправочного пистолета: что делать, если он отключается преждевременно

Директор АЗС объяснил, почему заправочный пистолет отстреливает раньше времени

1:46
Авто

Каждый раз при полном заполнении топливного бака автомобиля заправочный пистолет автоматически прекращает подачу топлива. Однако иногда это происходит раньше времени, заставляя водителя начинать заправку заново. Директор сетевой АЗС в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему это может происходить.

Директор АЗС объяснил, почему заправочный пистолет отстреливает раньше времени
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проектировщики оборудования для заправочных станций предусмотрели вероятность случайного переполнения бака. Для предотвращения перелива топлива был разработан заправочный пистолет специальной конструкции. Помимо трубки для подачи топлива, в пистолете есть небольшой канал, через который воздух засасывается из бака.

Когда поток воздуха прекращается, заправка автоматически останавливается. Следует отметить, что в конструкции пистолета нет электронных датчиков, используется только механика, чтобы избежать риска возгорания.

Иногда заправочный пистолет отключается не только из-за полного бака. Он может срабатывать в начале заправки по нескольким причинам. Например, оборудование на АЗС может быть неисправным, либо пистолет мог быть неправильно установлен. Также возможны засорения топливного патрубка или горловины.

Неисправности вентиляции топливного бака тоже могут привести к преждевременной остановке заправки, и для их устранения требуется помощь квалифицированных специалистов.

Если бак полностью заполнен и заправочный пистолет отключается, не стоит продолжать заправку. Дополнительное заливание топлива может быть опасным. После первого щелчка, сигнализирующего о полном баке, продолжение заправки может привести к переливу топлива.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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