Водителям на заметку: как сэкономить на моторном масле и избежать подделок

Водителям объяснили, как правильно экономить на моторном масле

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За последние два года цены на фирменные моторные масла в России значительно выросли, а рынок оказался наводнён контрафактной продукцией. Как в таких условиях провести обслуживание двигателя и избежать ущерба машине, рассказал директор сетевого автосервиса в интервью порталу njcar. ru.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Знаменитые бренды покинули российский рынок, передав свои дилерские сети и заводы отечественным управленцам. Предполагалось, что российские производители поддержат автовладельцев, поскольку их масла давно не уступали зарубежным аналогам.

Однако никто не спешил увеличивать свою долю рынка за счёт снижения цен, и теперь у автомобилистов почти не осталось возможностей сэкономить на замене масла.

Ключевое различие между высококачественным моторным маслом и смазками среднего ценового сегмента заключается в стойкости образующегося слоя между движущимися элементами, такими как поршень и цилиндр. Качественное масло сохраняет свои свойства длительное время, обеспечивая безаварийные пробеги до 15 000-20 000 километров.

Дешевые масла обладают меньшей долговечностью, их эффективность ограничена примерно 5-6 тысячами километров.

Самый неблагоприятный вариант — использование очищенного отработанного масла, которое хватает всего на 3000 километров.

Второе отличие — устойчивость к перегреву. Качественные масла выдерживают высокие температуры и дольше служат в условиях городского движения, чем подделки. Даже самая недорогая синтетика может сохранять свои свойства на протяжении около 6000 километров.

Третья особенность высококачественного масла — его моющие свойства. Все масла выполняют эту функцию, но вопрос в том, насколько эффективно и долго. Ответ — до 5000 километров пробега.

Если качественное моторное масло недоступно, лучшим вариантом будет сократить интервал между заменами до 4000-5000 километров. Это позволит использовать более дешевые масла, часто их меняя, что обеспечит защиту двигателя и сэкономит деньги.

Экономить на фильтрах — плохая идея. В системе высокое давление, и китайские подделки могут развалиться, препятствуя потоку масла. Качественные аналоги по разумной цене всегда можно найти, и параллельный импорт уже помог решить эту проблему.