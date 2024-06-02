Эти машины останавливаются мгновенно: топ-5 авто с самыми мощными тормозами в мире

В мире высоких скоростей тормозная система играет ключевую роль. Эксперты SPEEDME. RU выбрали пять автомобилей с самыми мощными тормозами.
Bugatti Chiron с 8,0-литровым двигателем W16 и мощностью 1500 л. с. оснащен карбон-керамическими дисками диаметром 420 мм спереди и 400 мм сзади. Lamborghini Aventador SVJ с V12 и 770 л. с. имеет диски 400 мм и 380 мм. Porsche 911 GT2 RS с двигателем 3,8 л и 700 л. с. использует диски 410 мм и 390 мм.
Ferrari LaFerrari с V12 и электромотором общей мощностью 950 л. с. имеет диски 398 мм и 380 мм. McLaren P1 с V8 и электромотором мощностью 903 л. с. использует диски 390 мм и 380 мм. Эти системы обеспечивают надежное торможение и контроль в любых условиях.
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