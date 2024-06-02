Российский автопром спасает экономику, но насколько отечественные эти автомобили?

Согласно данным Росстата, автопром России за январь-апрель 2024 года вырос на 8,7%, выпустив 224 тыс. легковых автомобилей, что на 92,5% больше по сравнению с прошлым годом.
В апреле было произведено 63 тыс. машин — в 2,3 раза больше, чем в апреле 2023 года. Среди лидеров производства АвтоВАЗ с моделями Lada Granta, Vesta и Niva, однако уровень локализации у многих моделей остается низким. Китайские производители, такие как Haval и «Москвич», также увеличивают выпуск, но зачастую сборка ограничивается крупноузловыми операциями. Об этом сообщает Новые Известия.
Переход на полноценное производство компонентов в России остается медленным, что не решает проблему полной локализации.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.