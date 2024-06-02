Российский автопром спасает экономику, но насколько отечественные эти автомобили?

Автопром России демонстрирует рост: выпуск машин увеличился на 92,5%

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно данным Росстата, автопром России за январь-апрель 2024 года вырос на 8,7%, выпустив 224 тыс. легковых автомобилей, что на 92,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

В апреле было произведено 63 тыс. машин — в 2,3 раза больше, чем в апреле 2023 года. Среди лидеров производства АвтоВАЗ с моделями Lada Granta, Vesta и Niva, однако уровень локализации у многих моделей остается низким. Китайские производители, такие как Haval и «Москвич», также увеличивают выпуск, но зачастую сборка ограничивается крупноузловыми операциями. Об этом сообщает Новые Известия.

Переход на полноценное производство компонентов в России остается медленным, что не решает проблему полной локализации.