Удаление катализатора — не выход: как избежать дорогостоящих проблем с двигателем

Автопарк России стареет, а новые машины дорожают, что делает идею быстрой продажи авто через три года всё более нереальной. Каталитический нейтрализатор может стать одной из самых сложных и дорогих проблем.
Владелец сервисного центра рассказал порталу njcar. ru, как увеличить срок службы катализатора. Некачественное топливо является основной причиной его выхода из строя. Для продления срока службы катализатора рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и использовать топливо, рекомендованное производителем.
Удаление катализатора приводит к проблемам, таким как мигающий индикатор "check engine", дым из глушителя и повышенный расход топлива.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.