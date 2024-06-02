Удаление катализатора — не выход: как избежать дорогостоящих проблем с двигателем

Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов

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Автопарк России стареет, а новые машины дорожают, что делает идею быстрой продажи авто через три года всё более нереальной. Каталитический нейтрализатор может стать одной из самых сложных и дорогих проблем.

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Владелец сервисного центра рассказал порталу njcar. ru, как увеличить срок службы катализатора. Некачественное топливо является основной причиной его выхода из строя. Для продления срока службы катализатора рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и использовать топливо, рекомендованное производителем.

Удаление катализатора приводит к проблемам, таким как мигающий индикатор "check engine", дым из глушителя и повышенный расход топлива.