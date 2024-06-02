Удаление катализатора — не выход: как избежать дорогостоящих проблем с двигателем

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Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов

0:46
Авто

Автопарк России стареет, а новые машины дорожают, что делает идею быстрой продажи авто через три года всё более нереальной. Каталитический нейтрализатор может стать одной из самых сложных и дорогих проблем.

Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Владелец сервисного центра рассказал порталу njcar. ru, как увеличить срок службы катализатора. Некачественное топливо является основной причиной его выхода из строя. Для продления срока службы катализатора рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и использовать топливо, рекомендованное производителем.

Удаление катализатора приводит к проблемам, таким как мигающий индикатор "check engine", дым из глушителя и повышенный расход топлива.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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