ГИБДД может требовать остановки вашего авто даже в движении

Инспекторы ГИБДД могут остановить водителя на ходу: разъяснение регламента

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Инспекторы ГИБДД могут требовать остановки автомобиля не только стоя на проезжей части, но и находясь в движущемся патрульном автомобиле, рассказал представитель ведомства порталу njcar. ru.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Согласно регламенту, инспекторы имеют право контролировать безопасность дорожного движения как в городе, так и на загородных трассах. Потребовать остановки они могут жестами, взмахом жезла, через громкоговоритель, а также используя звуковые и световые спецсигналы.

Это касается не только погонь за нарушителями, но и проверки на основании ориентировок. Полицейские также могут пригласить водителя в качестве понятого, хотя это необязательно, и водитель вправе отказаться.