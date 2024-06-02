Вода вместо масла? Узнайте, почему 0W-20 не только безопасно, но и полезно для двигателя

Эксперты объяснили назначение моторного масла 0W-20 и 0W-16

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Автомобилисты и механики часто удивляются появлению моторных масел 0W-20 и 0W-16, считая их слишком жидкими. Эксперты журнала "За рулем" объяснили, что такие масла разработаны по экологическим и экономическим причинам, позволяя снизить выбросы и улучшить экономию топлива.

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Даунсайзинг современных двигателей с узкими маслопроводящими каналами требует использования маловязких смазочных материалов для обеспечения своевременной смазки. Эксперименты с вязкостью масла могут привести к поломкам двигателя, поэтому важно использовать масло, рекомендованное производителем.

В экстренных случаях допустимо временное использование другого масла, но после этого следует полностью заменить его на соответствующее регламенту.