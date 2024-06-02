Новые правила для водителей: состав аптечки изменится с 1 сентября 2024 года

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С 1 сентября 2024 года изменятся требования к автомобильным аптечкам

0:47
Авто

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые требования к составу автомобильной аптечки, обновленные приказом Минздрава. В аптечку должны входить: маска, перчатки, устройство для искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.

С 1 сентября 2024 года изменятся требования к автомобильным аптечкам
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аптечки, выпущенные до этой даты, можно использовать до окончания их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Новый приказ был опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что в России выросла цена на кроссовер Changan CS55 Plus из-за снижения скидок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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