Новые правила для водителей: состав аптечки изменится с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года изменятся требования к автомобильным аптечкам

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С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые требования к составу автомобильной аптечки, обновленные приказом Минздрава. В аптечку должны входить: маска, перчатки, устройство для искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.

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Аптечки, выпущенные до этой даты, можно использовать до окончания их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Новый приказ был опубликован на портале правовой информации.

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