Новый штраф для водителей: летняя езда на шипованной резине обойдется в 500 рублей

Автомобилистов в России оштрафуют за езду на шипованной резине летом

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С 1 июня по 1 сентября в России запрещено использовать зимнюю шипованную резину на автомобилях.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно постановлению Правительства РФ, вступившему в силу с 1 сентября прошлого года, за это нарушение водителям грозит предупреждение при первом нарушении и штраф в размере 500 рублей при повторном.

Запрет касается автомобилей категорий M1 (пассажирские машины до 8 мест) и N1 (небольшие грузовики до 3,5 тонн). На машины с зимней "липучкой" это правило не распространяется. Нарушение регулируется статьей 12.5 КоАП России.