Стоимость владения Volkswagen ID.6 за 5 лет составит 3,09 млн рублей

Стало известно, сколько стоит владение электрокаром Volkswagen ID.6

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Стоимость владения немецким электрокаром Volkswagen ID.6 за 5 лет составит 3,09 млн рублей, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

Под этой суммой понимаются расходы на эксплуатацию автомобиля, включая страховые полисы, покупку и замену шин, топливо, техобслуживание, текущий ремонт и налоги, а также потеря стоимости машины. За год владение обойдется в 618,5 тыс. руб., за месяц — 51,5 тыс. руб., а за 1 км — 41,23 руб.

Эти расчеты проведены для модели Volkswagen ID.6 2023 года в исполнении Prime, средняя стоимость которой составляет 4,9 млн рублей.