Дефицит новых авто в России: бум на подержанные европейские машины старше 5 лет

Из-за отсутствия новых автомобилей, кроме китайских и отечественных, российские автолюбители активно скупают подержанные европейские машины старше 5 лет, сообщили эксперты "Газете.Ru".
Представители дилерских холдингов отметили, что особенно популярны автомобили с гарантией и сервисной поддержкой. Быстрее всего продаются авто около 3 лет, которые требуют дорогостоящего ТО.
Андрей Каменский из АГ "Авилон" добавил, что наряду с машинами стоимостью 2-4 млн рублей, быстро находят покупателей авто дешевле 500 тыс. рублей.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.