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Дефицит новых авто в России: бум на подержанные европейские машины старше 5 лет

Россияне массово покупают подержанные европейские автомобили старше 5 лет

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Авто

Из-за отсутствия новых автомобилей, кроме китайских и отечественных, российские автолюбители активно скупают подержанные европейские машины старше 5 лет, сообщили эксперты "Газете.Ru".

Россияне массово покупают подержанные европейские автомобили старше 5 лет
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Представители дилерских холдингов отметили, что особенно популярны автомобили с гарантией и сервисной поддержкой. Быстрее всего продаются авто около 3 лет, которые требуют дорогостоящего ТО.

Андрей Каменский из АГ "Авилон" добавил, что наряду с машинами стоимостью 2-4 млн рублей, быстро находят покупателей авто дешевле 500 тыс. рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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