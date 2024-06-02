Дефицит новых авто в России: бум на подержанные европейские машины старше 5 лет

Россияне массово покупают подержанные европейские автомобили старше 5 лет

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Из-за отсутствия новых автомобилей, кроме китайских и отечественных, российские автолюбители активно скупают подержанные европейские машины старше 5 лет, сообщили эксперты "Газете.Ru".

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Представители дилерских холдингов отметили, что особенно популярны автомобили с гарантией и сервисной поддержкой. Быстрее всего продаются авто около 3 лет, которые требуют дорогостоящего ТО.

Андрей Каменский из АГ "Авилон" добавил, что наряду с машинами стоимостью 2-4 млн рублей, быстро находят покупателей авто дешевле 500 тыс. рублей.