Цены на автомобили в России резко изменились: какие модели подешевели, а какие подорожали?

В мае 11 автобрендов изменили цены на российском рынке

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В мае 2023 года 11 автобрендов на российском рынке изменили ценники на свои автомобили, сообщает "Автостат" на основе данных портала "Цена Авто".

Фото: Wikipedia by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ is licensed under CC BY 4.0

В первой половине мая у семи марок цены изменились: у пяти — повысились, у двух — снизились. Во второй половине месяца корректировки коснулись четырех брендов. Камское автопредприятие изменило цены на "КАМАЗ Компас 5", с увеличением на 70-200 тыс. рублей для некоторых версий и снижением на 20-205 тыс. рублей для других.

Evolute уменьшил стоимость электрокроссовера i-JET на 500 тыс. рублей (-7,2%). Также подешевели китайские модели: Venucia D60 Plus на 10 тыс. рублей (-0,3%) и Voyah Free на 980 тыс. рублей (-10,4%).