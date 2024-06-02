Выгодное предложение: FAW Bestune T55 теперь дешевле на 150 тыс. рублей

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T55 подешевел на 150 тыс. рублей, что касается всех версий модели, сообщает пресс-служба компании.
С учетом скидки цена составляет: Beyond — 2,261 млн рублей, Prestige — 2,344 млн рублей и Transcend — 2,344 млн рублей. FAW Bestune T55, аналог Hyundai Creta, имеет размеры 4437x1850x1625 мм с колесной базой 2650 мм и оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 124 л. с.
В базовой версии доступны кожаный салон, бесключевой доступ, мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма, климат-контроль и парковочные датчики.
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