Почему молодые люди отказываются быть дальнобойщиками, несмотря на высокие зарплаты?

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Дефицит водителей-дальнобойщиков в России достиг 25% из-за старения кадров

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В России наблюдается дефицит водителей-дальнобойщиков, достигающий 25%, с увеличением доли возрастных водителей до 42%, сообщает "Известия". Молодежь не привлекают даже высокие зарплаты из-за сложностей получения категории "Е" и низкого престижа профессии. Об этом сообщает Известия.

Дефицит водителей-дальнобойщиков в России достиг 25% из-за старения кадров
Фото: Wikipedia by Mj-bird is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Старение водителей и их проблемы со здоровьем усугубляют ситуацию. Водители жалуются на малоподвижный образ жизни, плохое питание и стресс, что приводит к заболеваниям, таким как остеохондроз. Эксперты подчеркивают необходимость реформирования системы образования и улучшения условий труда для привлечения новых кадров.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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