Почему молодые люди отказываются быть дальнобойщиками, несмотря на высокие зарплаты?

В России наблюдается дефицит водителей-дальнобойщиков, достигающий 25%, с увеличением доли возрастных водителей до 42%, сообщает "Известия". Молодежь не привлекают даже высокие зарплаты из-за сложностей получения категории "Е" и низкого престижа профессии. Об этом сообщает Известия.
Старение водителей и их проблемы со здоровьем усугубляют ситуацию. Водители жалуются на малоподвижный образ жизни, плохое питание и стресс, что приводит к заболеваниям, таким как остеохондроз. Эксперты подчеркивают необходимость реформирования системы образования и улучшения условий труда для привлечения новых кадров.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.