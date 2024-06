Новый дизельный внедорожник BAIC BJ40 уже в России

Резюме текста: Компания BAIC сертифицировала в России рамный внедорожник BJ40 с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 162 л. с., 8-ступенчатой АКПП ZF и системой полного привода, сообщает Telegram-канал "Автопоток".

Фото: Wikipedia by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0