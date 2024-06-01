Новый дизельный внедорожник BAIC BJ40 уже в России

Резюме текста: Компания BAIC сертифицировала в России рамный внедорожник BJ40 с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 162 л. с., 8-ступенчатой АКПП ZF и системой полного привода, сообщает Telegram-канал "Автопоток".
В отличие от бензиновой версии, модель имеет черную радиаторную решетку, бампер, колесные диски, красные тормозные суппорты и матовую окраску кузова.
Передние и задние бамперы разработаны для улучшения углов въезда и съезда, повышая проходимость. BAIC BJ40 с дизельным двигателем будет доступен в комплектации Exclusive по цене 4,4 млн рублей.
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