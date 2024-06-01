Покупка авто из дома: как маркетплейсы меняют рынок автомобилей в России?

Автоэксперт Максим Кадаков из журнала "За рулём" отметил, что покупка автомобиля на маркетплейсе обеспечивает комфорт и удобство, позволяя заказать авто из дома и сэкономить время.
Преимущества онлайн-покупки включают скорость, удобство выбора доставки и возможность обслуживания у любого официального дилера, включая гарантийные обращения.
В России онлайн-покупки могут стать популярными из-за стремления людей сэкономить, даже небольшие скидки могут повлиять на решение. Кадаков добавил, что продажи через маркетплейсы будут успешны, если покупатели смогут приобрести авто дешевле, чем в автосалонах.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.