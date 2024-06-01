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Покупка авто из дома: как маркетплейсы меняют рынок автомобилей в России?

Максим Кадаков о преимуществах покупки автомобилей на маркетплейсе

0:43
Авто

Автоэксперт Максим Кадаков из журнала "За рулём" отметил, что покупка автомобиля на маркетплейсе обеспечивает комфорт и удобство, позволяя заказать авто из дома и сэкономить время.

Максим Кадаков о преимуществах покупки автомобилей на маркетплейсе
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Преимущества онлайн-покупки включают скорость, удобство выбора доставки и возможность обслуживания у любого официального дилера, включая гарантийные обращения.

В России онлайн-покупки могут стать популярными из-за стремления людей сэкономить, даже небольшие скидки могут повлиять на решение. Кадаков добавил, что продажи через маркетплейсы будут успешны, если покупатели смогут приобрести авто дешевле, чем в автосалонах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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