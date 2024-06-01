Почему Nissan Pathfinder — лучший выбор на вторичном рынке до 2 млн рублей?

Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулем", советует присмотреться к кроссоверу Nissan Pathfinder на вторичном рынке.
За 2 млн рублей можно найти 8-9-летние модели с пробегом менее 150 тыс. км. Pathfinder IV имеет 7-местный салон, полный привод и багажник объемом более 400 литров. Основной недостаток модели — это сочетание надежного двигателя VQ35DE V6 3.5 (249 л. с.) с вариатором Jatco JF017E, который вызывает сомнения.
Pathfinder не рекомендуется перегружать и использовать для буксировки. Подвеска машины может страдать на российских дорогах, но в целом за 2 млн рублей этот автомобиль предлагает высокий уровень комфорта и простора.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.