Вот почему бегство с места аварии может разрушить вашу жизнь

Эксперт объяснил, почему водители покидают место ДТП из-за стресса

0:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал "Газета.Ru", что, несмотря на запрет в России покидать место ДТП, многие водители бегут из-за стресса и инстинкта выживания.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Стресс вызывает три реакции: бегство, нападение или ступор. Чтобы справиться с импульсивной реакцией избежать ответственности, Фомин советует заглушить автомобиль, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании и телесных ощущениях. Это поможет взять себя в руки и трезво оценить ситуацию. Важно помнить, что страх возможного наказания и камеры на дорогах неизбежно настигнут нарушителя, подытожил психотерапевт.