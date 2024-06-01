Вот почему бегство с места аварии может разрушить вашу жизнь

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал "Газета.Ru", что, несмотря на запрет в России покидать место ДТП, многие водители бегут из-за стресса и инстинкта выживания.
Стресс вызывает три реакции: бегство, нападение или ступор. Чтобы справиться с импульсивной реакцией избежать ответственности, Фомин советует заглушить автомобиль, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании и телесных ощущениях. Это поможет взять себя в руки и трезво оценить ситуацию. Важно помнить, что страх возможного наказания и камеры на дорогах неизбежно настигнут нарушителя, подытожил психотерапевт.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.