Срочно проверьте свою АКПП: эти звуки и запах могут привести к поломке

Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон", рассказал "Газета.Ru", что посторонние звуки при разгоне и запах гари в салоне могут свидетельствовать о серьезной неисправности автоматической коробки передач (АКПП).
К признакам неисправности он отнес пробуксовку передач, когда передачи проскальзывают или не переключаются должным образом, а также медленный разгон автомобиля. Жесткое или резкое переключение передач, сопровождающееся толчками или рывками, необычные шумы из коробки передач, такие как гудение или скрежет, и запах гари, указывающий на перегрев, также могут свидетельствовать о проблемах с АКПП.
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