Срочно проверьте свою АКПП: эти звуки и запах могут привести к поломке

Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон", рассказал "Газета.Ru", что посторонние звуки при разгоне и запах гари в салоне могут свидетельствовать о серьезной неисправности автоматической коробки передач (АКПП).

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0