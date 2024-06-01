Новый хит из Китая: кроссовер GAC GS3 уже в продаже у автодилеров России

В России стартовали продажи нового кроссовера GAC GS3

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ГК "Автодом" сообщил, что у некоторых автодилеров компании появились новые кроссоверы GAC GS3, фактически ознаменовав начало продаж этой модели в России.

Фото: Wikipedia by Y.Leclercq is licensed under CC BY-SA 4.0

Китайский кроссовер GAC GS3, созданный на платформе GPMA совместно с Toyota, оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км. В России GAC GS3 будет конкурировать с Geely Coolray, Omoda C5 и Haval Jolion.

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