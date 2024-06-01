Новый хит из Китая: кроссовер GAC GS3 уже в продаже у автодилеров России

ГК "Автодом" сообщил, что у некоторых автодилеров компании появились новые кроссоверы GAC GS3, фактически ознаменовав начало продаж этой модели в России.
Китайский кроссовер GAC GS3, созданный на платформе GPMA совместно с Toyota, оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км. В России GAC GS3 будет конкурировать с Geely Coolray, Omoda C5 и Haval Jolion.
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Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.