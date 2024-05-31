Состав водительской аптечки дополнен новыми компонентами

Водителям необходимо добавить в аптечку одеяло

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Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Согласно новым правилам, водители должны будут иметь при себе многоразовое спасательное изотермическое одеяло, маркер чёрного или синего цвета, загубник для проведения сердечно-лёгочной реанимации, а также нелатексные эластичные бинты одноразового и многоразового использования.

Приказ вступает в силу 1 сентября. При этом отмечается, что аптечки, приобретённые до вступления приказа в силу, можно будет использовать до истечения срока их годности.