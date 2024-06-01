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Три скрытых угрозы дистанционного запуска двигателя, о которых вам не расскажут в автосалоне

Водителям объяснили, почему дистанционный запуск угрожает безопасности машины

2:07
Авто

В последнее время все больше автомобилистов стремятся оборудовать свои автомобили функцией дистанционного запуска двигателя. У некоторых моделей эта функция уже предусмотрена на заводе, однако зачастую требуется установка дополнительных систем.

Водителям объяснили, почему дистанционный запуск угрожает безопасности машины
Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

Удобство этой функции очевидно: зимой можно прогреть машину, не выходя из дома, а летом — охладить салон заранее. Однако, несмотря на все ее преимущества, мало кто задумывается о возможных негативных последствиях.

Что же может быть негативного в дистанционном запуске двигателя? На первый взгляд, это кажется отличным решением: автомобиль прогревается, пока владелец наслаждается утренним кофе. Но здесь кроются три существенные проблемы.

Во-первых, многие водители забывают, что длительный прогрев автомобиля не только бессмысленен, но и вреден для двигателя. На холостых оборотах двигатель внутреннего сгорания (ДВС) страдает от недостатка масла, что со временем может привести к его преждевременному износу.

Если автомобиль прогревается по 15 минут, это может привести к дорогостоящему ремонту двигателя, что в современных условиях становится еще более затратным, сообщает naavtotrasse. ru.

Во-вторых, современные автомобили становятся более уязвимыми к угонам, и дистанционный запуск двигателя может невольно помочь злоумышленникам. Преступники могут перехватить сигнал, направленный на электронный блок управления, и угнать автомобиль.

Защититься от этого можно, установив дополнительные противоугонные устройства. Некоторые современные системы безопасности предлагают владельцам хорошую защиту, но такое оборудование стоит недешево.

И, наконец, при дистанционном запуске двигателя у водителя нет возможности контролировать состояние всех индикаторов автомобиля. Если, например, не погаснет индикатор давления масла, ДВС будет работать почти без смазки, что также приведет к капитальному ремонту.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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