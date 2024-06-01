Цены на Changan CS55 Plus подскочили! Скидки урезали на 20 тысяч рублей

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В России выросла цена на кроссовер Changan CS55 Plus из-за снижения скидок

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Авто

Кроссовер Changan CS55 Plus подорожал в России вследствие сокращения "дополнительной выгоды" со 100 тыс. до 80 тыс. рублей.

В России выросла цена на кроссовер Changan CS55 Plus из-за снижения скидок
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Теперь скидка доступна для всех комплектаций: Comfort, Luxe и Tech. С учётом нового дисконта цены составляют: Comfort — 2 549 900 рублей, Luxe — 2 609 900 рублей и Tech — 2 669 900 рублей.

Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л. с. и 7-скоростным "роботом" с двумя "мокрыми" сцеплениями.

Ранее сообщалось, что цена на Lada Largus за три года выросла на 1 млн рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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