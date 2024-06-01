Цены на Changan CS55 Plus подскочили! Скидки урезали на 20 тысяч рублей

Кроссовер Changan CS55 Plus подорожал в России вследствие сокращения "дополнительной выгоды" со 100 тыс. до 80 тыс. рублей.
Теперь скидка доступна для всех комплектаций: Comfort, Luxe и Tech. С учётом нового дисконта цены составляют: Comfort — 2 549 900 рублей, Luxe — 2 609 900 рублей и Tech — 2 669 900 рублей.
Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л. с. и 7-скоростным "роботом" с двумя "мокрыми" сцеплениями.
Ранее сообщалось, что цена на Lada Largus за три года выросла на 1 млн рублей.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.