Цены на Changan CS55 Plus подскочили! Скидки урезали на 20 тысяч рублей

В России выросла цена на кроссовер Changan CS55 Plus из-за снижения скидок

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Кроссовер Changan CS55 Plus подорожал в России вследствие сокращения "дополнительной выгоды" со 100 тыс. до 80 тыс. рублей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Теперь скидка доступна для всех комплектаций: Comfort, Luxe и Tech. С учётом нового дисконта цены составляют: Comfort — 2 549 900 рублей, Luxe — 2 609 900 рублей и Tech — 2 669 900 рублей.

Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л. с. и 7-скоростным "роботом" с двумя "мокрыми" сцеплениями.

Ранее сообщалось, что цена на Lada Largus за три года выросла на 1 млн рублей.