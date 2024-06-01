Цены взлетели: Chery Tiggo 7 Pro Max теперь дороже на 70 тысяч рублей

В России подорожали все комплектации кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года

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Цены на все комплектации кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года в России выросли на 10-70 тысяч рублей.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Наименьшее подорожание коснулось версий Elite AWD и Ultimate AWD, которые стали дороже на 10 тысяч рублей. Базовая версия Elite FWD и средняя полноприводная версия Prestige AWD подорожали на 20 тысяч рублей. Максимальное увеличение цены на 70 тысяч рублей затронуло версии Prestige FWD и Ultimate FWD.

Новые цены на модель варьируются от 2 720 000 рублей за базовую комплектацию Elite FWD до 3 270 000 рублей за топовую версию Ultimate AWD.