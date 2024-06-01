Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Волгограде набирают популярность зоогостиницы для собак
Age and Aging: высокий уровень хорошего холестерина в крови говорит о долголетии
Стало известно, как помочь собаке перестать бояться грозы
Бывший таунхаус голливудской актрисы Кэтрин Хепберн продается за $7,2 млн
Как вырастить сочный редис?
Мария Кожевнкова опубликовала фото с сыновьями и мужем
Никас Сафронов предположил, что Анастасия Заворотнюк была заложницей своего образа
Яйца с ветчиной и сыром на тосте: полезный и питательный перекус
Специфика страховой системы Белоруссии
Не поверите — семена этих деревьев могут угробить двигатель вашего автомобиля

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, какую угрозу двигателю машины несет тополиный пух

1:09
Авто

Тополиный пух может привести к поломке двигателя автомобиля, сообщил в интервью корреспонденту "Газета.Ru" вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, какую угрозу двигателю машины несет тополиный пух
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По словам Хайцеэра, наиболее уязвим радиатор охлаждения, особенно если его не почистили после зимы, и на нем скопилась пыль. Пух, смешиваясь с грязью, создает плотную массу, которая препятствует нормальной работе автомобиля, особенно системы охлаждения. В результате этого двигатель начинает перегреваться.

Из-за перегрева мотора возрастает риск поломки радиатора, и, скорее всего, автовладельцу придется его ремонтировать, отмечает Хайцеэр. В лучшем случае — может выдавить прокладку головки блока цилиндров, в худшем — возникнет трещина в блоке, подчеркивает эксперт.

Хайцеэр также напоминает, что тополиный пух засоряет воздушный фильтр, снижая его пропускную способность. Это приводит к недостаточному поступлению воздуха в двигатель для правильного сгорания топлива, что в итоге уменьшает мощность двигателя, заключает Хайцеэр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Последние материалы
В ГИБДД предупредили о лишении прав за неправильную езду по трамвайным путям
Европейские компании в России ожидают, что их показатели начнут улучшаться
Названы породы кошек, которые очень долго живут
Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили рядом с певицей Юлией Началовой
Как бороться с тлёй на розах?
Банкротов не будут выселять из единственного жилья
Россия выделяет 4,4 млрд рублей на развитие туризма в России
Правила безопасного загара: что нужно помнить
Как долго ждать результат от тренировки
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников