Не поверите — семена этих деревьев могут угробить двигатель вашего автомобиля

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, какую угрозу двигателю машины несет тополиный пух

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Тополиный пух может привести к поломке двигателя автомобиля, сообщил в интервью корреспонденту "Газета.Ru" вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По словам Хайцеэра, наиболее уязвим радиатор охлаждения, особенно если его не почистили после зимы, и на нем скопилась пыль. Пух, смешиваясь с грязью, создает плотную массу, которая препятствует нормальной работе автомобиля, особенно системы охлаждения. В результате этого двигатель начинает перегреваться.

Из-за перегрева мотора возрастает риск поломки радиатора, и, скорее всего, автовладельцу придется его ремонтировать, отмечает Хайцеэр. В лучшем случае — может выдавить прокладку головки блока цилиндров, в худшем — возникнет трещина в блоке, подчеркивает эксперт.

Хайцеэр также напоминает, что тополиный пух засоряет воздушный фильтр, снижая его пропускную способность. Это приводит к недостаточному поступлению воздуха в двигатель для правильного сгорания топлива, что в итоге уменьшает мощность двигателя, заключает Хайцеэр.