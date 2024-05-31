Битва гигантов: Ford против GM — чья стратегия гибридов победит?

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Руководители Ford и GM разошлись во мнениях о будущем гибридных автомобилей

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Авто

Руководители Ford и GM высказали противоположные мнения о роли гибридных автомобилей в будущем своих компаний. Генеральный директор Ford Джим Фарли считает, что гибриды — это не просто переходная технология и могут быть более прибыльными, чем обычные автомобили.

Руководители Ford и GM разошлись во мнениях о будущем гибридных автомобилей
Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

Он планирует значительно увеличить продажи гибридов и считает, что электромобили не должны субсидироваться. В то же время генеральный директор GM Мэри Барра считает, что гибриды не являются долгосрочным решением из-за их выбросов.

GM планирует запустить гибриды в 2027 году, но видит будущее за полностью электрическими автомобилями. Оба руководителя также выразили озабоченность конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей и важностью цифровых технологий и подписок для роста прибыли.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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