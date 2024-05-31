Ведущая консультационная фирма призывает акционеров Tesla отказать Маску в $56 миллиардов

Акционерам Tesla рекомендовано проголосовать против компенсационного пакета Маска

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Ведущая консультативная фирма Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала акционерам Tesla проголосовать против компенсационного пакета в $56 миллиардов для CEO Илона Маска, считая его чрезмерным.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

ISS также рекомендовала голосовать против директора Джеймса Мердока, но поддержала директора Кимбала Маска и предложенное изменение регистрации компании из Делавэра в Техас.

Эта рекомендация последовала за аналогичным предложением от фирмы Glass Lewis. Голосование будет важным референдумом по поводу лидерства Маска, так как инвесторы обеспокоены его отвлечением на другие проекты и его спорными высказываниями. Акции Tesla снизились примерно на 28% в этом году.