Резкий обвал: продажи премиальных авто в России упали до минимума в 2024 году

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Продажи премиальных автомобилей в России снизились в апреле на 18,4%

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Авто

В апреле 2024 года в России было продано 15 588 новых премиальных автомобилей, что на 18,4% меньше по сравнению с мартом. Общий рынок снизился на 6,5%, а доля премиальных машин сократилась с 13% до 11,4%, что является минимальным показателем в этом году.

Продажи премиальных автомобилей в России снизились в апреле на 18,4%
Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Три четверти проданных премиальных авто пришлись на китайские бренды, лидерами среди которых стали EXEED (4 402 авто), TANK (2 409 авто) и Lixiang (2 238 авто). Среди традиционных премиум-брендов лидирует немецкий BMW с 1 409 проданными машинами, пятерку замыкает китайский Voyah с 957 автомобилями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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