В апреле 2024 года в России было продано 15 588 новых премиальных автомобилей, что на 18,4% меньше по сравнению с мартом. Общий рынок снизился на 6,5%, а доля премиальных машин сократилась с 13% до 11,4%, что является минимальным показателем в этом году.
Три четверти проданных премиальных авто пришлись на китайские бренды, лидерами среди которых стали EXEED (4 402 авто), TANK (2 409 авто) и Lixiang (2 238 авто). Среди традиционных премиум-брендов лидирует немецкий BMW с 1 409 проданными машинами, пятерку замыкает китайский Voyah с 957 автомобилями.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.