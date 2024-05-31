ГАИ отвергает возврат к советским штрафным баллам: водителям можно вздохнуть с облегчением

В РФ не планируют возвращать систему штрафных баллов для водителей

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Замначальника ГАИ Олег Понарьин заявил на пресс-конференции, что в

России не планируется возвращение к советской системе штрафных баллов для водителей, нарушивших правила дорожного движения.

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Хотя за повторные нарушения предусмотрены повышенные наказания, вводить балльную систему в ближайшее время не собираются. Понарьин также отметил, что в стране действует система поощрения аккуратных водителей страховщиками.

Ранее сообщалось, что ГИБДД начала штрафовать водителей за парковку во дворе собственного дома.