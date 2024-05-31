ГАИ отвергает возврат к советским штрафным баллам: водителям можно вздохнуть с облегчением

Замначальника ГАИ Олег Понарьин заявил на пресс-конференции, что в
России не планируется возвращение к советской системе штрафных баллов для водителей, нарушивших правила дорожного движения.
Хотя за повторные нарушения предусмотрены повышенные наказания, вводить балльную систему в ближайшее время не собираются. Понарьин также отметил, что в стране действует система поощрения аккуратных водителей страховщиками.
Ранее сообщалось, что ГИБДД начала штрафовать водителей за парковку во дворе собственного дома.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.