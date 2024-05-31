Гениальный трюк: как быстро охладить руль и сиденья в жару

Эксперты советуют охлаждать руль и сиденья авто влажным полотенцем

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Эксперты издания "БелНовости" предложили использовать влажное полотенце для быстрого охлаждения руля и сидений автомобиля в жаркую погоду.

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Для этого необходимо смочить полотенце водой с помощью распылителя и протереть им поверхности в салоне авто. Этот метод позволяет быстро снизить температуру. Также можно использовать влажные салфетки для ухода за автомобилем, чтобы избежать разводов.

Ранее сообщалось, что водителям объяснили, чем грозит автомобилю запуск уже работающего двигателя. В старых автомобилях попытка запустить уже работающий двигатель обычно сопровождается скрежетом и хрустом, поскольку стартер пытается зацепиться за уже вращающийся маховик двигателя