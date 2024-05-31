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Гениальный трюк: как быстро охладить руль и сиденья в жару

Эксперты советуют охлаждать руль и сиденья авто влажным полотенцем

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Авто

Эксперты издания "БелНовости" предложили использовать влажное полотенце для быстрого охлаждения руля и сидений автомобиля в жаркую погоду.

Эксперты советуют охлаждать руль и сиденья авто влажным полотенцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для этого необходимо смочить полотенце водой с помощью распылителя и протереть им поверхности в салоне авто. Этот метод позволяет быстро снизить температуру. Также можно использовать влажные салфетки для ухода за автомобилем, чтобы избежать разводов.

Ранее сообщалось, что водителям объяснили, чем грозит автомобилю запуск уже работающего двигателя. В старых автомобилях попытка запустить уже работающий двигатель обычно сопровождается скрежетом и хрустом, поскольку стартер пытается зацепиться за уже вращающийся маховик двигателя

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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