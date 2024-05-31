Внедорожник Haval Н5 второго поколения грозит перевернуть российский авторынок в 2024 году

Рынок новых автомобилей в 2024 году растет, ожидается премьера Haval Н5

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В 2024 году рынок новых легковых автомобилей демонстрирует устойчивый рост благодаря стабилизации цен, устранению дефицита, расширению модельных рядов и увеличению конкуренции с появлением новых брендов.

Фото: Wikipedia by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперт журнала "За рулем" Юрий Тимкин анонсировал скорую премьеру нового рамного внедорожника Haval Н5 второго поколения на российском рынке. Новый Haval Н5, построенный на базе китайского пикапа Great Wall King Kong, получил значительное увеличение размеров, раму и полный привод.

В моторной линейке представлены бензиновые и дизельные двигатели объемом 2,0 литра и мощностью 190 л. с. Ожидается, что внедорожник будет стоить менее 3 млн рублей, что позволит ему конкурировать с популярными моделями на рынке. Официальные цены будут объявлены до конца года.