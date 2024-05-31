Renault объединяется с Китаем для создания революционно дешевых электромобилей

Renault выбрал китайского партнера для разработки недорогих электромобилей Twingo

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Renault объявил о сотрудничестве с китайской инженерной компанией для разработки будущих моделей Twingo стоимостью ниже 20,000 евро. Этот шаг направлен на создание более доступных электромобилей для конкуренции с китайскими производителями.

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Разработка Twingo будет осуществляться в течение двух лет, при этом проект будет вестись подразделением Ampere. Дизайн и передовая инженерия будут разрабатываться во Франции, а производство останется в Европе.

Это решение Renault принято независимо от прекращенных переговоров с Volkswagen о совместной разработке доступной электрической версии Twingo. Европейские автопроизводители стремятся выпускать компактные электромобили по доступной цене, чтобы успешно конкурировать с китайскими брендами, такими как BYD.